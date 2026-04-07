İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net

İran’ın başkenti Tahran’da, ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından düzenlenen destek gösterileri sürerken, kadınların silahlarla araç üzerinde geçit yaptığı görüntüler dikkat çekti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İran’ın da bu saldırılara füze misillemeleriyle karşılık verdiği süreçte ülkede rejime destek gösterileri artıyor. Tahran’da akşam saatlerinde çatışmaların başladığı günden bu yana vatandaşlar sık sık sokaklara çıkarak desteklerini gösteriyor.

SİLAHLARLA GEÇİT YAPTILAR

Dün gece düzenlenen gösterilerde, bir grup İranlı kadının silahlarla bir aracın üzerinde yer aldığı ve geçit yaptığı görüldü. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"SAVUNMAYA DEVAM" MESAJI

Paylaşımlarda, İranlı kullanıcıların ABD ve İsrail’e karşı ülkelerini savunmaya devam edeceklerine yönelik mesajlar verdiği dikkat çekti. Gösteriler, ülkede yaşanan gerilime rağmen halkın bir kesiminin rejime desteğini sürdürdüğünü ortaya koydu.

