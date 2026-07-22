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Midesinden 432 gram metamfetamin çıktı

Midesinden 432 gram metamfetamin çıktı
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Eskişehir'de polis tarafından gözaltına alınan İran uyruklu kadının mide ve bağırsaklarından 70 parça halinde 432 gram metamfetamin çıkarıldı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de polis tarafından gözaltına alınan İran uyruklu M.N. isimli kadının mide ve bağırsaklarından 70 parça halinde 432 gram metamfetamin uyuşturucu çıktı.

Uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.N. ile İ.A. adlı kadınlar, kara yoluyla Eskişehir'e geçti. Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir süre takibe aldıkları 2 kadın şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan tıbbi tetkikler sonucunda, şüphelilerden M.N. isimli kadının mide ve bağırsaklarında kapsül halinde gizlenmiş 70 parça halinde 432 gram uyuşturucu olduğu belirlendi. Hastanede cerrahi operasyonla çıkarılan uyuşturucu maddesinin metamfetamin olduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden İ.A., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastaneden taburcu edilen M.N. ise bugün 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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