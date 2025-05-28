İranlı Hacı Adaylarına Vize Sorunu Yok

İranlı Hacı Adaylarına Vize Sorunu Yok
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İran Hac ve Ziyaret Kurumu, Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına vize vermeyi durdurduğu yönündeki haberlerin ardından tüm hacı adaylarının vize aldığını açıkladı. 75 binin üzerinde hacı adayı Suudi Arabistan'a giriş yaptı ve seferler devam edecek.

İran basınında, Suudi Arabistan'ın İranlı hacı adaylarına vize vermeyi durdurduğu yönündeki haberlerin yer almasının ardından açıklama yapan yetkililer tüm adaylar için vize alındığını duyurdu.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Ali Rıza Beyat, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hacı adaylarının vize konusunda bir sorunu kalmadığını bildirdi.

Beyat, "27 Mayıs gecesi itibarıyla ülkemizden toplam 75 bini aşkın hacı adayı 516 kafile halinde 312 uçak seferi ile Suudi Arabistan'a giriş yaptı." dedi.

Geriye kalan 10 bin hacı adayına da vize verilmesiyle birlikte seferlerin 31 Mayıs'a kadar planlandığı şekilde devam edeceğini aktaran Beyat, Suudi Arabistan makamlarının işbirliğiyle bugün itibariyle İran'dan Medine ve Cidde'nin yanı sıra Taif Havaalanı'na da uçuş gerçekleştireceklerini belirtti.

İran'da devlet televizyonuna bağlı kanalda program yapan din adamı Golam Rıza Kasımiyan, hac ziyareti sırasında sosyal medyada paylaştığı ve Suudi Arabistan'a hakaretler içeren görüntüsü nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Hac ve Ziyaret Kurumu, Suudi Arabistan'ın kurallarına saygılı davranılmasının gerekliliğini vurgulamıştı. İran Yargı Sözcüsü Asgar Cihangiri ise İranlı din adamının, Suudi Arabistan'da "haksız" yere tutuklandığını ve konunun Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde takip edildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de dün konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi kimsenin bozmasına izin veremeyiz." diyerek, İranlı din adamının eylemini kınamıştı.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Medya Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suudi Arabistan'da, İranlı bir din adamının bu ülkeye hakaret içeren paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Riyad'ın "çok sayıda" İranlı hacı adayına vize vermeyi durdurduğunu yazmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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