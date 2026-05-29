İran lideri Hamaney'in Danışmanı Rızai: "ABD'yi deniz ablukasını sonlandırmaya zorlayacağız"

İran liderinin danışmanı ve eski Devrim Muhafızları komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesi halinde bunu ya müzakerelerle ya da doğrudan eylemle sonlandıracaklarını açıkladı. Rızai, ABD ve İsrail'in bölgede yeni bir düzen dayatma çabalarına karşı İran'ın varlığının engel olduğunu vurguladı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre Tümgeneral Rızai, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasına karşı ülkesinin seçeneklerini değerlendirdi.

ABD ile İsrail'in bölgede ortak bir doktrin izlediğini belirten Rızai, "Bu doktrine göre, bölgede yeni bir düzen dayatmak istiyorlarsa İran'ın kesinlikle düşmesi gerekir. İran var olduğu sürece, istedikleri 'yeni düzenlerin' hiçbiri gerçekleşmeyecektir." dedi.

Rızai, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına işaret ederek " Amerika Birleşik Devletleri'ni deniz ablukasını sonlandırmaya zorlayacağız. Bu ya müzakereler yoluyla veya buna direnmeleri durumunda doğrudan eylemle gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
