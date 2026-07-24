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Mossad'dan eski bakana: Gaz hatlarını vurduk

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Eski İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın 2024 yılında İran'daki doğal gaz hatlarına saldırı düzenlemeden önce kendisini aradığını söyledi.

Eski İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın 2024 yılında İran'daki doğal gaz hatlarına saldırı düzenlemeden önce kendisini aradığını söyledi.

İran basınına göre Ovci, 2024 yılında ülkesindeki doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılar hakkında açıklamada bulundu.

Ovci, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke geneline yayılan 10 ana doğal gaz hattımız bulunuyor. Ocak 2024'te bir gün Mossad beni aradı ve 'Bu gece havai fişek gösterisi düzenleyeceğiz, 3+5 kaç yapar?' diye sordu. Ben de 8 dedim. Ardından 'Tamam 8 numaralı doğal gaz hattını vurduk' dediler."

Eski Bakan, ilgili yerleri aradığını ve haberi teyit ettğini vurgulayarak "Tam üzerimi giyiniyorken beni yine aradılar bu sefer '4+5 kaç yapar?' diye sordular. Ben de 9 dedim. O zaman '9 numaralı doğal gaz hattını da patlattık' dediler. Sonra üçüncü doğal gaz hattını da patlattılar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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