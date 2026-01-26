Haberler

İranlı diplomatlar Trump'ın açıklamalarını kınayan bir bildiri yayımladı

Güncelleme:
İran büyükelçileri ve diplomatları, ABD Başkanı Trump'ın uluslararası hukuka aykırı beyanlarını kınayarak, İran Lideri Ali Hamaney'e destek verdiklerini açıkladı.

İranlı büyükelçi ve diplomatlar ortak bir bildiri yayımlayarak İran Lideri Ali Hamaney'i güçlü şekilde desteklediklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuka aykırı beyanlarını kınadıklarını açıkladı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, İranlı büyükelçi, diplomat ve temsilciler, ABD Başkanı Trump'ın son dönemde İran ve İran Lideri Ali Hamaney ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bildiri yayımladı.

Söz konusu bildiride, ABD Başkanı Trump'ın "yayılmacı ve maddi çıkarlar karşısında hırslı" olduğuna vurgu yapılarak, "Biz İran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren büyükelçiler, diplomatlar ve temsilciler olarak ABD Başkanı'nın uluslararası hukuka aykırı ve hakaret içerikli açıklamalarını şiddetle kınıyoruz. Biz Yüce Rehber'in (Ali Hamaney) liderliğine olan bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Ayrıca dış politika ve uluslararası ilişkilerde Yüce Rehber'in talimatlarına bağlı kalacağımızı da tekrarlıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bildiride ayrıca ABD'nin "güvenilmez bir ülke olarak tanındığı ve direnişle karşılaştığında ürkek bir karaktere büründüğü" mesajı yer alırken, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu kurumları bizzat kendi eliyle itibarsızlaştırdığı suçlaması yöneltildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
