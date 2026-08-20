Haberler

İran'dan ABD'ye 'yenilgi' yanıtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD'nin İran'ın yenilgide olduğu iddialarını reddederek, Washington'un hatalarını gizlemek için daha büyük yenilgiler yarattığını ve ekonomik savaşın da başarısız olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Tahran'ın yenilginin eşiğinde olduğu yönündeki iddialarını eleştirerek, Washington'ın kendi hesap hatalarını gizlemek için daha "büyük yenilgilerle sonuçlanan adımlar attığı" değerlendirmesinde bulundu.

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran'ın yenilginin eşiğinde ve bir ipe bağlı olduğu" iddiasında bulunan ABD'nin, buna rağmen bütün müttefiklerinden yardım istediğini belirtti.

ABD'nin yanlış hesaplamalar yaptığını ifade eden Garibabadi, "Sorun, her seferinde örtbas etmek zorunda kaldıkları yanlış hesaplamalardır. Bunun için kendileri açısından daha büyük bir yenilgi yaratmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ABD'nin İran'a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini savunarak, "Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını 'ekonomik savaş' koydular." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik "ekonomik D-Day" olarak nitelendirdiği yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

Altıncılar ellerini ovuşturuyor! Grafiğe bakar mısınız

Kamerun sınırında altın madeni çöktü: 100'den fazla ölü

Altın madeni çöktü: En az 100 madenci hayatını kaybetti
İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi

İran'dan Trump'ı çok fena kızdıracak çıkış: Daha yıkıcı olacak
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor! Tur gelirse düğmeye basılacak

Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı

İsrail’in vurduğu üste askerimiz var mı? Merak edilen soru yanıt buldu