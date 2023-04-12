İranlı Bakan: İran, Suudi Arabistan'la 1 Milyar Dolarlık Yıllık Ticaret Hacmi Hedefliyor

TAHRAN, 12 Nisan (Xinhua) -- İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, Tahran'ın ekonomik ilişkilerin yeniden başlamasının ilk aşamasında Riyad'la yıllık ticaret hacmini 1 milyar ABD dolarına çıkarmayı amaçladığını söyledi.

TAHRAN, 12 Nisan (Xinhua) -- İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, Tahran'ın ekonomik ilişkilerin yeniden başlamasının ilk aşamasında Riyad'la yıllık ticaret hacmini 1 milyar ABD dolarına çıkarmayı amaçladığını söyledi.

İran'ın IRIB Haber Ajansı'nın haberine göre Handuzi, Salı günü Tahran'da düzenlediği basın toplantısında söz konusu hedefin, İran Ticareti Teşvik Örgütü (TPO) tarafından iki ülkenin kapasitelerine göre belirlendiğini belirtti.

Son birkaç gündür TPO'nun Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası hazırladığını kaydeden bakan, çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını sözlerine ekledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Handuzi, hem İran hem de Suudi Arabistan ikili etkileşim ve işbirliğini yeniden başlatma konusunda ciddi olduklarından, ortak ticaret odasının kurulmasının gündemde olduğunu söyledi.

Bakan, son yıllarda iki ülkenin toplam yedi kez ortak ekonomik komisyon toplantısı düzenlediğini ve birbirleriyle 20 ticaret ve işbirliği belgesi alışverişinde bulunduğunu vurguladı.

Handuzi ayrıca önümüzdeki haftalarda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın önde gelen bir Şii din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Riyad da tepki olarak 2016 yılında İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Çin, Suudi Arabistan ve İran, 10 Mart'ta yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan ile İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilik ve misyonları yeniden açma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.