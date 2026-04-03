İran'ın ABD savaş uçaklarını düşürmesine Trump'tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın iki ABD savaş uçağını düşürmesiyle ilgili, "İran ile müzakereleri etkilemez." açıklamasını yaptı.

"İRAN İLE MÜZAKERELERİ ETKİLEMEZ"

NBC News'in haberine göre, Başkan Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, bir ABD savaş uçağının düşürülmesinin İran ile devam eden müzakereleri etkilemeyeceğini söyledi. Medya kuruluşuyla yapılan kısa bir telefon röportajında Trump, olayın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının ayrıntılarını tartışmayı reddederek durumu hassas bir askeri mesele olarak nitelendirdi.

NBC News'e göre Başkan, uçağın düşürülmesinin ardından mürettebat üyelerini bulma çabalarını içeren sürecin medyadaki işleniş biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gelişmelerin İran ile yürütülen diplomatik çabaları etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Trump bu fikri reddetti.

"BU SAVAŞ"

Trump, NBC News muhabiri Garrett Haake'ye, "Hayır, hiç de değil. Hayır, bu savaş. Savaştayız Garrett," dedi. Trump, F-15'in kayıp pilotunun yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacaklarını dile getirmekten kaçınırken, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." dedi.

İKİ ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Daha erken saatlerde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN'e yaptığı açıklamada Trump'ın İran üzerinde düşürülen ve daha sonra F-15E Strike Eagle olduğu belirlenen ABD savaş uçağı hakkında bilgilendirildiğini söylemişti.

The New York Times ise, bir F-15E uçağının İran üzerinde düşürüldüğü saatlerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait A-10 saldırı uçağının da Basra Körfezi bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Kaynak: AA