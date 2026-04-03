İran'ın ABD savaş uçaklarını düşürmesine Trump'tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'ın ABD savaş uçaklarını düşürmesiyle ilgili ilk açıklama geldi. Trump, "Uçaklarımızın düşürülmesi İran ile devam eden müzakereleri etkilemez. Bu bir savaş. Savaş halindeyiz" dedi.

  • İran tarafından düşürülen ABD savaş uçağının F-15E Strike Eagle olduğu belirlendi.
  • ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir A-10 saldırı uçağı da Basra Körfezi bölgesinde düştü.

"İRAN İLE MÜZAKERELERİ ETKİLEMEZ"

NBC News'in haberine göre, Başkan Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, bir ABD savaş uçağının düşürülmesinin İran ile devam eden müzakereleri etkilemeyeceğini söyledi. Medya kuruluşuyla yapılan kısa bir telefon röportajında Trump, olayın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının ayrıntılarını tartışmayı reddederek durumu hassas bir askeri mesele olarak nitelendirdi.

NBC News'e göre Başkan, uçağın düşürülmesinin ardından mürettebat üyelerini bulma çabalarını içeren sürecin medyadaki işleniş biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gelişmelerin İran ile yürütülen diplomatik çabaları etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Trump bu fikri reddetti.

"BU SAVAŞ"

Trump, NBC News muhabiri Garrett Haake'ye, "Hayır, hiç de değil. Hayır, bu savaş. Savaştayız Garrett," dedi. Trump, F-15'in kayıp pilotunun yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacaklarını dile getirmekten kaçınırken, "Bununla ilgili yorum yapamam çünkü umarız böyle bir şey olmaz." dedi.

İKİ ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Daha erken saatlerde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN'e yaptığı açıklamada Trump'ın İran üzerinde düşürülen ve daha sonra F-15E Strike Eagle olduğu belirlenen ABD savaş uçağı hakkında bilgilendirildiğini söylemişti.

The New York Times ise, bir F-15E uçağının İran üzerinde düşürüldüğü saatlerde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait A-10 saldırı uçağının da Basra Körfezi bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
Yorumlar (15)

muharremsahin1:

sarı kafa geri vites yaptı

Altay Bozkurt:

bu turap iranin Venezuela olmadigini anlamaya bašladi.

Adolf Reinhardt:

A 10 thunderbolt tam bir tankları katilidir. Burun kısmındaki gatling topunun mermisi yarı zengişleltirilmiş uranyum taşır. Vurduğu tankı tereyağı gibi keser atar. İran bu uçaklara çok dikkat etmeli. Ön tarafa yem tankları koyup, alçaldığında vurmalı.

Ayhan Araçlı:

İnşallah gerisi gelir.....

Zafer Cebeci,:

İslam ülkeleri şu İran kadar olsa ne Amerika kalır ne ab..

Yorumcu Davut :

isşam ülkesi dediğin ülkeler adb sömürgesi zaten, isteselerde yapamazlar. iran bağımsız olduğu için abd saldırıyor İran a

cemil adıyaman:

İslam ülkesi mi var ?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

