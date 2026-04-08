İran'dan zafer açıklaması: ABD, 10 maddelik planı kabul etmek zorunda kaldı

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes teklifini kabul ettiklerini açıkladı. Konseyin yayınladığı bildirilerde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Açıklamada, İran'ın tam bir zafer ilan ettiğini, ABD'nin 10 maddelik planı kabul etmek zorunda kaldığını iddia etti.

"BÜYÜK BİR ZAFER KAZANDIK, ABD 10 MADDELİK PLANI KABUL ETTİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İran büyük bir zafer kazanmış ve suçlu Amerika, 10 maddelik planını kabul etmek zorunda kalmıştır.

"ABD, İRAN'A TAZMİNAT ÖDEMESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNDU"

Bu planda Amerika, esasen saldırmazlık, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün devamı, zenginleştirme kabulü, tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, BM Güvenlik Konseyi ve Yönetim Kurulu'nun tüm kararlarının sona erdirilmesi, uranyum zenginleştirmenin kabulü, İran'a tazminat ödenmesi, ABD savaş güçlerinin bölgeden çekilmesi ve tüm cephelerde, özellikle kahraman Lübnan İslami Direnişi'ne karşı savaşın durdurulması taahhüdünde bulunmuştur.

Müzakereler, ABD tarafına duyulan tam bir güvensizlik ortamında, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlayacak."