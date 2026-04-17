İran, Trump'ın, zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye taşınacağı yönündeki iddialarını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun ABD'ye taşınacağı yönündeki iddialarını kesin bir dille reddetti ve bu uranyumun kendileri için kutsal olduğunu vurguladı.

Bekayi, katıldığı televizyon programında, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun taşınmasına ilişkin iddialar hakkında konuştu.

Zenginleştirilmiş uranyumun tıpkı İran toprağı gibi kendileri için kutsal olduğunu belirten Bekayi, "İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu hiçbir şekilde farklı bir yere taşınmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, müzakere konularına ilişkin değerlendirmesinde, uranyumun taşınmasına yönelik konunun gündeme gelmediğini ve ülkesi tarafından bu meselenin bir seçenek olarak sunulmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için kendileri ile işbirliği yapacağını söylemişti.

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
