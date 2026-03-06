Washington Post: İran'ın yönetim yapısı askeri saldırılara rağmen sarsılmadı

Washington Post gazetesi, 6 günü aşkın süredir "ABD ve İsrail'in askeri saldırılarına rağmen İran'ın yönetim yapısının sarsılmadığını" yazdı.

İran'da rejimin durumuna ilişkin Washington Post'a konuşan Avrupalı ve Arap yetkililere göre, ABD ile İsrail'in İran genelinde koordineli saldırılar başlatmasından bu yana " Tahran'ın yönetim yapısında kayda değer hiçbir kopuş" ya da halk ayaklanması yaşanmadı.

İsmi açıklanmayan üst düzey Avrupalı yetkili, gazeteye açıklamasında, İran'da rejimin ABD ve İsrail saldırılarına rağmen kontrolü elinde tutmaya devam ettiğini belirterek "Sistemde en ufak bir çatlak ya da kopuş belirtisi dahi yok. Hiçbir şey. Sıfır. Kontrol tam anlamıyla sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı yetkili, İran'ın üst düzey isimlerin ortadan kaldırılması durumunda bile işleyişini koruyacak şekilde tasarlanmış liderlik yapısı oluşturduğunu ve bu yapı sayesinde öldürülen komutanların yerini alacak yeni isimlerin günler içinde göreve atandığını belirtti.

İran'ın ABD ve İsrail'in 6 gün önce başlattığı saldırılara hazırlıklı girdiği yorumunu yapan Avrupalı yetkili, böylelikle ilk saldırıların ardından saatler içinde misilleme başlatabildiğini ifade etti.

Öte yandan, başka bir Avrupalı yetkili ise Tahran'ın "düşmanlarına" karşı kazanmanın tek yolunun ABD ve İsrail'i yıpratmak olduğuna inandığını belirtti.

Avrupalı yetkili, "İran, dünyanın en güçlü ordusunu yenemeyeceğini biliyor ancak asimetrik savaşla mümkün olduğunca zarar verip ABD'yi gerilimi azaltmaya zorlamayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın Körfez ülkelerini öncelikli hedef almasının ABD'yi yıpratma amacını taşıdığını savunan yetkili, Tahran'ın Washington'ı masaya çekebilecek ülkelere baskı uygulamayı amaçladığını ve çatışmanın uzadıkça her iki taraf için de giderek daha ölümcül hal alabileceğini ifade etti.

İran'da yeni liderin seçilmesi çalışmaları sürüyor

İran'da yeni liderin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken geçici Liderlik Konseyi, lider seçimine ilişkin program için 4'üncü kez bir araya geldi.

ABD istihbarat birimlerinin de iç çöküşe işaret eden herhangi bir durum tespit edemediğini aktaran gazetenin haberine göre, üst düzey Arap yetkili ise İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin de toplum nezdinde beklenen etkiyi yaratmadığını ifade etti.

Arap yetkili, Körfez ülkelerinin, Hamaney'in öldürülmesinin rejime karşı kitlesel harekete yol açmasını beklediğini ancak öngörülen bu tepkinin hiç ortaya çıkmadığını belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.