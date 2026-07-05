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İran Yargı Erki Başkanlığına yeniden Gulam Hüseyin Muhsin Ejei atandı

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İran Lideri Mücteba Hamaney, Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'yi yeniden Yargı Erki Başkanlığına atadı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da atamayı tebrik etti.

Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, İran Lideri Mücteba Hamaney tarafından yeniden İran Yargı Erki Başkanlığına atandı.

İran Lideri Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ejei, Hamaney tarafından Yargı Erki Başkanlığına atandı.

Ejei'nin yeniden Yargı Erki Başkanlığına atandığı belirtilen mesajda, "Kıymetli ve samimi çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederek, Anayasa'nın 157. maddesi uyarınca sizi Yargı Erki Başkanlığı görevine atıyorum." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da, İran Yargı Erki Başkanlığına yeniden atanan Ejei'yi tebrik etti.

Ejei, 2021 yılından bu yana Yargı Erki Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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