Haberler

İran ve Yunanistan dışişleri bakanları BM Genel Kurulu için New York'ta buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, BM Genel Kurulu için New York'ta bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı; Erakçi ikili ilişkilerin geliştirilmesinin, Yerapetritis diplomasinin önemine değindi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ve Yerapetritis, New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Erakçi görüşme sırasında, iki ülke arasındaki derin ilişkilere atıf yaparak, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.???????

Yerapetritis ise, ikili görüşmelerin devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin çatışmaların çözümü noktasında diplomasiye verdiği önemin altını çizdi???????.

Kaynak: AA
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Hem genç sevgilisini hem de Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar
Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

Suçlar vahim, cezalar ağır! Kaçacak yerleri kalmadı
Salihli'de kuyumcuya kasklı soygun girişimi! Direnince ateş açtı, esnaf yakaladı

Kaskla girdi, silah doğrulttu! Altınları alamadan yakalandı
Oyuncu Hayal Köseoğlu en büyük bağımlılığını itiraf etti

Ünlü oyuncu en büyük bağımlılığını itiraf etti
Kadınlar erkeklerden 3 kat fazla migren atağı geçiriyor! Çocuklukta eşit olan tablo ergenlikte değişiyor

Çocuklukta eşitti, ergenlikte değişti! Kadınlarda 3 kat fazla
Nazilli'de 66 yıllık stadyum yıkılıyor

66 yıllık stadyum yıkılıyor! Rıdvan Dilmen efsanesi burada başlamıştı