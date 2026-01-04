Haberler

İran ve Venezuela dışişleri bakanları, Maduro'nun ABD tarafından alıkonulması sonrasında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Venezuela Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini ve Devlet Başkanı Maduro'nun alıkonulmasını şiddetle kınadı. Erakçi, Venezuela halkına ve hükümetine olan desteklerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Venezuelalı mevkidaşı Yvan Eduardo Gil Pinto ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin askeri müdahalesinde alıkonulmasını ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Pinto, telefon görüşmesinde Venezuela'daki son gelişmeleri görüştü.

Erakçi, ABD'nin saldırısını ve Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro ile eşinin kaçırılmasını şiddetle kınayarak, bunu "devlet terörü" ve Venezuela'nın egemenliğine açık bir saldırı olarak niteledi.

İranlı Bakan, ülkesinin Venezuela halkı ve seçilmiş hükümetine desteğini vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Pinto ise İran'ın desteğine teşekkür ederek, ülkesinin ABD'nin yasa dışı politikalarına karşı ulusal egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını savunmakta kararlı olduğunu ifade etti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi günü yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
