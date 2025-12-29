İran ve Umman dışişleri bakanları Yemen'deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi bölgesel gelişmeleri ve Yemen'deki son olayları ele aldı.

İran haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi ve Busaidi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yemen'deki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Erakçi, Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması için bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İki Bakan ayrıca, Batı Asya, Doğu Akdeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki son durumu da değerlendirerek, bölgedeki bölünmelere karşı İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılması hususuna dikkati çekti.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.