Haberler

İran ve Umman dışişleri bakanları Yemen'deki gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Yemende yaşanan olayları ve bölgesel işbirliğinin önemini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi bölgesel gelişmeleri ve Yemen'deki son olayları ele aldı.

İran haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi ve Busaidi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yemen'deki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Erakçi, Yemen'in toprak bütünlüğünün korunması için bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İki Bakan ayrıca, Batı Asya, Doğu Akdeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki son durumu da değerlendirerek, bölgedeki bölünmelere karşı İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılması hususuna dikkati çekti.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası
Galatasaray'dan eski Fenerbahçeli İsak Vural'a kanca

Fener'in ezeli rakibi peşine düştü! Türkiye'ye dönmeye çok sıcak