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İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın Hazar'daki Gemi Saldırısını Kınadı

İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ukrayna'nın Hazar'daki Gemi Saldırısını Kınadı
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıyı 'yasadışı' bularak kınadı. Saldırıda bir denizci hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Erakçi, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda güvensizlik yaratmakla suçlarken, Lavrov da saldırıyı uluslararası hukuk ihlali ve ticaret yollarına tehdit olarak nitelendirdi.

TAHRAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıyı "yasadışı" diye nitelendirerek kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erakçi ve Lavrov'un pazar günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Ukrayna'nın söz konusu hamlesinin "tehlikeli bir maceracılık ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinin açık bir ihlali" olduğunu belirterek saldırıyı kınayan Erakçi, ulusal güvenlik ve çıkarlarını kararlılıkla savunacaklarını vurguladı.

Lavrov da "uluslararası hukuku ihlal eden bir eylem ve Rusya ile İran arasındaki ticaret yollarına yönelik bir tehdit" olarak nitelediği saldırıya sert tepki gösterdi.

İki bakan, bölgede yaşanan gelişmeleri de ele aldı. Erakçi, ABD'yi "verdiği sözleri tutmamak ve Hürmüz Boğazı'nda güvensizliği dayatmakla" suçladı.

Açıklamaya göre, saldırı cumartesi günü yerel saatle 03.00'da gerçekleşti. Gemide meydana gelen patlama sonucu bir denizci hayatını kaybetti. İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı pazar günkü haberinde, saldırıda üç denizcinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir savaş gemisini ve İran'la bağlantılı askeri kargoların taşınmasında kullanılan gemileri vurduğunu söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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