İran İçişleri Bakanı Mumini, Pakistanlı mevkidaşıyla ABD ile müzakerelere ilişkin gelişmeleri görüştü

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ve Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da yaptıkları görüşmede sınır ticareti, transit geçiş ve ABD ile müzakerelerdeki son gelişmeleri ele aldı. İki bakan bölgesel barış ve istikrar için işbirliğinin önemini vurguladı.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'a gelen Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'yle ABD ile müzakerelere ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran basınına göre, Mumini ve Nakvi, Tahran'da bir araya geldi.

İki bakan arasında gerçekleştirilen görüşmede, özellikle sınır ticareti başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ve transit geçiş konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca ABD ile müzakerelere ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunularak barış görüşmelerinin yeniden başlatılması üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirildi.

Her iki bakan da bölgede barışın sağlanması ve istikrarın sürdürülmesi için bölgesel işbirliğinin önemine değindi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
