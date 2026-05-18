Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'yle bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre Erakçi ile Nakvi, Tahran'da görüştü.

Erakçi ile Nakvi'nin görüşmesine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16 Mayıs'ta Tahran'a gelen Nakvi'nin pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve ateşkes ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu duyurulmuştu.