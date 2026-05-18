Tahran'da bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Tahran'da bir araya geldi. Görüşmenin detayları paylaşılmazken, Nakvi'nin daha önce İran Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile de görüştüğü bildirildi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere 16 Mayıs'ta Tahran'a gelen Nakvi'nin pazar günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve ateşkes ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu duyurulmuştu.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba