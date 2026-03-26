İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Malezya Başbakanı İbrahim "bölgesel gelişmeleri" görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından bölgede oluşan gerginlik ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Pezeşkiyan, ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerini hedef almayı, İran'a yönelik saldırıların kaynağına "doğal bir yanıt" şeklinde nitelendirerek, "Müslüman ülkeler, düşmanların bu konuyu bölgede bölünme yaratmak ve savaş ateşini körüklemek için kullanmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın hiçbir zaman nükleer silah edinme amacı gütmediğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bunu doğrulayan çok sayıda raporu olduğunu hatırlatan Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah edindiği iddiasını, "İran halkına ve toprak bütünlüğüne karşı yasadışı ve insanlık dışı saldırganlığı haklı çıkarmak için bir bahane" şeklinde değerlendirdi.

Pezeşkiyan, "Savaşın tamamen sona ermesini, bölgede güvenlik ve barışın sağlanmasını istiyoruz. Kardeş ve Müslüman ülkelerin yardımıyla, düşmanların aradığı felaketten bölgeyi kurtarabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Malezya Başbakanı İbrahim, Başbakanlık tarafından önerilen ve Malezya Meclisi tarafından onaylanan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayan karara değinerek, ülkesinin İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıya karşı çıkma ve kınama konusundaki tavrını yineledi.

Orta Doğu'daki gerginliğin artmasından duyduğu endişeyi dile getiren İbrahim, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için İslam ülkelerinin diplomatik çabalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.