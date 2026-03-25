İran ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail, yurt dışındaki vatandaşları için bir dizi uyarı yayımladı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, İran ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası kamuoyunda oluşan tepkiler sonrası yurt dışındaki vatandaşları için bazı kısıtlayıcı tedbirler içeren bir dizi uyarı yayımladı.

Konseyin uyarısı, Tel Aviv yönetiminin bölgeyi istikrarsızlaştıran adımlarının uluslararası kamuoyunda tepki topladığı bir dönemde geldi.

Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) ve Şavuot bayramlarında İsraillilerden "güvenlik önlemleri yetersiz" veya "açık alanlarda" düzenlenen etkinliklerden uzak durmaları istendi.

İsraillilerden Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı kullanmaları uyarısında bulunulan açıklamada, Mısır veya Ürdün üzerinden uçuş gerçekleştireceklerin ise yalnızca Taba ve Akabe havalimanlarını kullanmaları istendi.

Yurt dışındaki İsraillilere "azami derecede dikkatli olmaları" çağrısı yapılan açıklamada, İran'a komşu ülkelerde İsrail veya Yahudilikle özdeşleşmiş mekanlarda düzenlenen etkinliklere katılımın tavsiye edilmediği bildirildi.

Tel Aviv yönetiminin daha önce seyahat edilmemesi uyarısında bulunduğu ülkelerden aktarmalı uçuş bileti alınmaması istendi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.