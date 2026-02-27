Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Katarlı mevkidaşıyla İran-ABD nükleer müzakereleri ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD ile yürütülen nükleer müzakereler ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran'ın ABD ile sürdürdüğü nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erakçi, Katar ve diğer bölge ülkelerinin ortak çıkarlar doğrultusundaki çabalarını takdir etti.

İranlı Bakan ayrıca, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında Katarlı mevkidaşını bilgilendirdi.

İki Bakan, bölgede barış ve istikrarın korunması için diplomasi yolunun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu