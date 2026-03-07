Haberler

İran ve İsrail'den karşılıklı saldırılar

İran ve İsrail'den karşılıklı saldırılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ordusu, BAE ve Kuveyt'teki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. İsrail ise İran'a 80'den fazla savaş uçağı ile saldırı gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, komşu ülkelerden özür dileyerek saldırıların iletişim hatalarından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

İran ordusundan yapılan açıklamada, BAE, Kuveyt ve İsrail'de çok sayıda hedefin vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu da İran'a 80'den fazla savaş uçağı ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere saldırılar ile ilgili özür diledi

İran, Körfez ülkelerinde ABD üslerini vururken İsrail İran topraklarına büyük bir savaş uçağı filosuyla saldırdı

Pezeşkiyan İran'ın komşularından özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin koşulsuz teslim olmaları talebini "mezara götürebilecekleri bir hayal" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan televizyonda yayımlanan önceden kaydedilmiş mesajında İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarından dolayı da özür diledi. Tahran'ın bu saldırıları durduracağını belirten Pezeşkiyan, saldırıların askeri kademelerdeki iletişim hatalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

İran: İki Körfez ülkesinde ABD üslerini hedef aldık

İran: İki Körfez ülkesinde ABD üslerini hedef aldık

İran ordusu, donanmanın Cumartesi geç saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt'teki ABD üslerini vuduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'deki stratejik bir tesisin de hedef alındığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran ordusu yaptığı açıklamada büyük bir İHA saldırı dalgasından söz etti. Ordunun hedefleri arasında BAE'de bulunan Minhad ABD üssü ile Kuveyt'teki bir diğer ABD askeri üssünün bulunduğu belirtildi. Bu üslerin yanı sıra İHA saldırılarının İsrail'deki "stratejik bir tesisi de" hedef aldığı ifade edildi.

İsrail: 80'i aşkın savaş uçağıyla İran'a saldırı düzenledik

İsrail ordusu, Cumartesi günü 80'den fazla savaş uçağıyla İran'a saldırı düzenlenlendiğini açıkladı. Ordu, uçakların "İran'ın terörist rejiminin altyapısına ek bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini" kaydetti. Ordunun açıklamasına göre hava saldırılarında başkent Tahran ve İran'ın iç bölgelerindeki füze fırlatma rampaları ile diğer bazı hedefler vuruldu.

Kaynak: Deutsche Welle
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı