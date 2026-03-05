İsrail'e göre, Haziran 2025'teki savaşa oranla İran'ın attığı füzelerde düşüş var

İran ve İsrail arasında geçen yıl haziran ayında 12 gün süren savaşa oranla, Tahran yönetiminin bu dönemki saldırılarında, İsrail topraklarına daha az füze düştüğü iddia ediliyor.

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) verilerine göre, son saldırılarda İran'dan; cumartesi gün 25, pazar 62, pazartesi 24, salı 7 ve çarşamba 3 füze İsrail topraklarına düştü. Tahran yönetiminin saldırılarında 13 İsrailli hayatını kaybetti, 1325 kişi yaralandı, 1500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Ancak 13 Haziran'da başlayan geçen yılki savaşta ise ilk gün 83, ikinci gün 121, üçüncü gün 128, dördüncü gün 55, beşinci gün 36, altıncı gün 22, yedinci gün 50, sekizinci gün 26, dokuzuncu gün 5, onuncu gün 41, on birinci gün 11 ve on ikinci gün 13 füze, İsrail topraklarına düştü.

O dönemde toplamda 591 füze ve 1050'den fazla insansız hava aracı ile düzenlenen saldırılarda 33 İsrailli yaşamını yitirdi, 3 bin 508 kişi yaralandı, 15 bin kişi tahliye edildi.

INSS verilerinin İran'dan ateşlenen toplam füze miktarını değil, İsrail sınırını geçen füzeleri yansıttığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise bu yılki saldırıların ilk gününde yaklaşık 90, 1 Mart'ta 65, ardından yaklaşık 25 ve son olarak yaklaşık 20 füze İran'dan İsrail'e fırlatıldığının tahmin edildiğini aktardı.

Haberde, füze sayısındaki düşüşün Tahran'ın füze kapasitesinin zarar gördüğüne işaret ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Çeşitli raporlarda ise çok sayıda füzenin İsrail sınırına ulaşmadan önce düştüğü belirtiliyor.

Ayrıca Haziran 2025'teki savaşta İran'ın füzelerini yalnızca İsrail'e yönelttiği, mevcut çatışmada ise bölgedeki birçok ülkenin de füze saldırılarının hedefi olduğu kaydediliyor.

İsrail medyasında yer alan yorumlarda, füze sayısındaki azalmanın İran'daki fırlatma rampalarının hedef alınmasından kaynaklandığı iddiaları da öne çıktı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 4 Mart Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Kademe kademe bir azalma gözlemliyoruz. Operasyonun 5 günündeyiz ve İran'dan yapılan füze fırlatmalarının sayısında bir düşüş görüyoruz. İran hala İsrail'e saldırma kapasitesine sahip ve biz de onu takip etmeye ve yok etmeye devam edeceğiz. Şu anda ABD ve İsrail hava kuvvetleri İran hava sahasında uçuyor, fırlatma rampalarını takip ediyor ve imha ediyor.. Zamanla daha fazla kapasiteyi imha edeceğiz ve fırlatma sayısı azalacak. Şu ana kadar onlarca fırlatma rampasını vurduğumuzu söyleyebilirim ve vurmaya devam edeceğiz." iddiasında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN ise adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağına dayandırdığı başka bir haberde, İran'dan İsrail'e füze fırlatma hızında belirgin bir düşüş yaşandığını öne sürdü.

Haberde, İsrail ve ABD'nin Tahran'a yönelik büyük ölçekli saldırılarla bu eğilimin ilerleyen günlerde daha gözle görüleceği ileri sürüldü.

İsrailli analistin İran'la ilgili iddiaları

İsrail gazetesi Haaretz'in askeri analisti Amos Harel ise "İran'a karşı savaşın 4. günü olan 3 Mart Salı günü, İran'ın İsrail ve bölgedeki diğer ülkelere fırlattığı füze ve insansız hava araçlarının (İHA) sayısında önemli bir azalma görüldü." yorumunda bulundu

İsrail ordusunun savaş devam ederken tam resmi açıklamalar yapmaktan çekindiğine işaret eden Harel, "Ancak çoğu İsraillinin günün büyük bir bölümünü sığınaklarda geçirmek zorunda kaldığı savaşın ilk günü olan 28 Şubat Cumartesi gününe kıyasla fırlatma sayısının yaklaşık üçte iki oranında azaldığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

İranlıların hala İsrail'i vurabilecek yüzlerce füzeye sahip olduğu ancak cephaneliklerinin giderek azaldığını savunan Harel, "Ayrıca şimdiye kadar İsrail'e verilen hasar, İranlıların beklediklerinden daha az oldu." iddiasında bulundu.

İran'ın merkezi ve batı komutanlıklarının füze sistemlerine önemli hasar verildiği ve potansiyel hasar verme kapasitelerinin azaltıldığını ifade eden Harel, iddialarını şöyle sürdürdü:

"İran'da yüzlerce fırlatma rampası ve füze imha edildi, üretim tesisleri hasar gördü ve üst düzey subaylar öldürüldü. İran'ın savaşın ilk günündeki fırlatmalarının ölçeğini tekrarlayabilmesi pek mümkün görülmüyor ancak daha gidilecek çok yol var."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA