İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı misillemesi sonrası Hayfa'daki petrol rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eş zamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseliyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, İran'ın füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise misillemenin ardından başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki Celile, Tiberya bölgelerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.

-İsrail Enerji Bakanı, rafineride hasar oluşmadığını öne sürdü

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Bazan Petrol Rafinerisi'nde herhangi bir hasar olmadığını ve yakıt tedarikinde sıkıntı yaşanmayacağını savundu.

İsrail itfaiyesinden yapılan açıklamada ise füze parçalarının Bazan Petrol Rafinerisi'ndeki bir endüstriyel bina ile yakıt tankerine isabet ettiği bildirildi.

Açıklamada, füze parçalarının rafineri içinde park halindeki bir tankere doğrudan isabet ettiği ve yakındaki bir yapının çatısından yoğun duman çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek ve rafineride mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını yürüttüğü aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan kıdemli bir itfaiyeci ise isabet alan tankerin içinde tehlikeli olmayan benzen bulunduğunu ve yangını söndürmenin birkaç saat alacağını kaydetti.

İsrail basını, petrol rafinerisinde hasara yol açan ve yangına sebep olan füzenin İran'dan mı yoksa Hizbullah tarafından mı atıldığının henüz netliğe kavuşmadığını aktardı.