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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Güney Koreli mevkidaşıyla bölgesel meseleleri görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile telefon görüşmesinde bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve İran-ABD mutabakat zaptını ele aldı. Hyun, mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgesel barış ile deniz güvenliğini desteklediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bölgesel meseleler ve iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi ile Hyun telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erakçi mevkidaşına, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı ve mutabakatta yer alan maddelerin uygulanması sürecine ilişkin bilgi verdi.

Hyun ise ülkesinin, mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ileterek, bölgede barış ve istikrarın korunmasını ve denizlerdeki güvenli geçişi amaçlayan diplomatik süreçleri desteklediklerini söyledi.

Taraflar ayrıca, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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