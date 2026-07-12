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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, BM Lübnan Özel Koordinatörü Arnault ile Tahran'da görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile BM Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault, Tahran'da Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptı hakkında görüş alışverişinde bulundu. Erakçi, ABD'yi sorumlu tutarken, Arnault bölgede barış ve istikrar çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik ve ABD ile imzalanan mutabakat zaptı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen görüşme sırasında Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliğin doğuracağı tehlikeli sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağını ve BM'nin bu ülkenin "saldırgan" tutumuna karşı tavır alması gerektiğini söyledi.

Erakçi, ayrıca İran'ın Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğine yönelik desteğinin devam edeceğini ve İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırılarına son verilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

Arnault da bölgede barış ile istikrarın tesisi ve savaşın sonlandırılması amacıyla çaba gösterilmesinin önemini vurgulayarak, BM'nin bölgedeki ateşkesi güçlendirmek için ortaya koyduğu girişimleri anlattı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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