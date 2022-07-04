İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Tahran'da 'ikili ilişkileri' görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri" değerlendirdi.

Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak için ülkesini ziyaret eden Azeri mevkidaşı Bayramov ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Abdullahiyan, Azeri mevkidaşıyla "ikili konuları ele alarak görüş alışverişinde bulunduklarını, güven ve çıkar temelinde iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi üzerinde durduklarını" söyledi.

Ülkelerin toprak bütünlüğüne önem verdiklerini kaydeden Abdullahiyan, "Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne vurgu yaptık. Çatışmanın başlangıcından itibaren İran, krizi diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu açıkladı." diye konuştu.

Abdullahiyan, geçen aylarda iki ülke arasındaki ticaret hacminde bir sıçrama kaydedilmesinden memnun olduklarını, bugünkü görüşmelerin de ticari ve ekonomik ilişkileri ilerletmesini umduğunu dile getirdi.

Daha önce yaşanan "yanlış anlaşılmaları aştıklarını" ifade eden Abdullahiyan, "Şimdi iki ülkenin çıkarları doğrultusunda çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi aşamasındayız." açıklamasında bulundu.

İran-Azerbaycan-Türkiye toplantısı Tahran'da yapılacak

Abdullahiyan ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geçen hafta Ankara'da yaptığı görüşmeye değinerek, " İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin Tahran'da Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü bir görüşme yapması konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Tahran ziyareti planına da değinen Abdullahiyan, resmi ziyarete ilişkin önerileri bugün değerlendireceklerini kaydetti.

Zengezur-Nahçıvan bağlantısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da 2021 yılında ticari ilişkilerde yüzde 30'luk bir artış sağlandığını ancak kapasitelerin bu rakamın üzerinde olduğunu belirtti.

Bayramov, mart ayındaki Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, Zengezur ekonomik bölgesinin İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a bağlanması projesinin önerildiğini ifade etti.

Projenin teknik görüşmeler ve yeri konusunda mutabık kalındığını aktaran Bayramov, "Allah'ın izniyle bölgedeki ilk köprünün inşaatına yakın zamanda başlanacak." dedi.

Bayramov ayrıca Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine de değinerek, "Azerbaycan savaştan sonra Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor ve bu konuda adımlar attı." açıklamasında bulundu.