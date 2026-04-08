Haberler

İran basını: ABD ile Pakistan'daki görüşmelerde İran'ı Meclis Başkanı Kalibaf temsil edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD ile yapılacak müzakerelerde Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından temsil edilecek. Görüşmeler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 10 Nisan'da gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 10 maddelik teklifinin müzakere edilebileceğini belirtmesi dikkat çekti.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacak müzakerelerde Tahran yönetimini Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın temsil edeceği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, 10 Nisan'da yapılacak görüşmelerde İran müzakere heyetine Meclis Başkanı Kalibaf, ABD heyetine ise Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlık edecek.

ABD-İran arasındaki geçici ateşkes

Abd Başkanı Donald Trump, İran'dan aldıkları 10 maddelik teklifin müzakere edilebileceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla Pakistan'ın teklif ettiği İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran ise savaşı sonlandırmak için sunduğu 10 maddelik önerinin ABD tarafından prensipte kabul edildiğini açıklamıştı.

İran'ın yaptığı açıklamaya göre, 10 maddelik öneride uranyum zenginleştirme hakkının tanınması, tüm yaptırımların kaldırılması ve gelecekteki saldırılara karşı güvenceler ve Lübnan dahil bölgedeki savaşların durdurulması da yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 15 günlük ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı