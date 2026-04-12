İran: ABD ile Yapılan Görüşmelerde Bazı Önemli Konularda Görüş Ayrılıkları Yaşandı

TAHRAN, 12 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD arasında bazı konularda mutabakata varıldığını ancak iki ya da üç önemli konuda görüş ayrılıkları yaşandığını, sonuç olarak Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Bekayi, "Başından beri tek seferde anlaşmaya varılmasını beklemiyorduk. Bu da çok doğal. Zaten kimsenin de böyle bir beklentisi yoktu" dedi.

Bekayi, Pakistan ve bölgedeki diğer dost ülkelerle temaslarının devam edeceğinden emin olduklarını ifade etti.

