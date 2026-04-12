Haberler

İran: ABD ile Yapılan Görüşmelerde Bazı Önemli Konularda Görüş Ayrılıkları Yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD arasında bazı konularda mutabakata varıldığını ancak önemli iki ya da üç konuda görüş ayrılıkları nedeniyle anlaşmaya ulaşılamadığını açıkladı.

TAHRAN, 12 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve ABD arasında bazı konularda mutabakata varıldığını ancak iki ya da üç önemli konuda görüş ayrılıkları yaşandığını, sonuç olarak Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Bekayi, "Başından beri tek seferde anlaşmaya varılmasını beklemiyorduk. Bu da çok doğal. Zaten kimsenin de böyle bir beklentisi yoktu" dedi.

Bekayi, Pakistan ve bölgedeki diğer dost ülkelerle temaslarının devam edeceğinden emin olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

