İran'ın Hemedan İli Valisi: Kentte ABD ve İsrail'in saldırılarında 50 kişi öldü, 286 kişi yaralandı

İran'ın Hemedan Ili Valisi Hamid Molanurişemsi, ABD ve İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 50 kişinin öldüğünü, 286 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırıların yarısının sivil alanlara yapıldığı belirtildi.

İran'ın Hemedan İli Valisi Hamid Molanurişemsi, ABD ve İsrail'in şimdiye kadar kente 40 saldırı düzenlediğini, söz konusu saldırılarda 50 kişinin öldüğünü duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Hemedan Valisi Molanurişemsi, ABD ve İsrail'in kente yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Molanurişemsi, "ABD ve İsrail şimdiye kadar kentteki 40 noktaya saldırı düzenledi. Bu yerlerin yüzde 50'si yerleşim yerleri, üretim merkezleri ve ticaret alanlarından oluşan sivil alanlardı." ifadelerini kullandı.

Ölü ve yaralı sayılarını da açıklayan Molanurişemsi, "Bu saldırılarda 50 kişi öldü, 286 kişi de yaralandı." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
