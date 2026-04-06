İran: Urumiye Havalimanı hedef alındı

İran, Urumiye Havalimanı ile birlikte bazı yerlerin ABD ve İsrail'in ateşlediği füzelerle vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Hamed Saffari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Saffari, "Urumiye Havalimanı ve diğer bazı noktalar ABD ve Siyonist düşman tarafından atılan füzelerle hedef alındı." ifadesini kullandı.

Oluşan hasara ilişkin bilgi paylaşmayan Saffari, saldırı sonrası acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Diğer yandan, Huzistan Valiliğinden yapılan açıklamada da Hurremşehr kentinde bulunan iki gemi inşa şirketinin bir kez daha hava saldırısına uğrağı belirtildi.

Kenti kaplayan duman bulutunun bu saldırılar nedeniyle oluştuğu aktarılırken, saldırı sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yezd Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail'in Yezd'e de saldırdığı duyurulurken saldırılarda can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba

Yapılan küstah yoruma verdiği yanıt bomba