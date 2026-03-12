İran, Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarına yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını yalanladı

İran Silahlı Kuvvetleri, Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının hedef alındığı saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasını reddetti.

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Dost, komşu ve kardeş ülke Umman'ın Salala Limanı'nda meydana gelen olay oldukça şüpheli görünüyor." ifadesini kullanan Zülfikari, İran'ın konuyu soruşturduğunu bildirdi."

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetlerinin Umman'ın güvenliğine ve ulusal egemenliğine saygı duyduğunu vurguladı.

Umman resmi haber ajansı ONA, Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının dün gece insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirmişti.

Ülkenin hava sahasında bazı İHA'ların düşürüldüğü belirtilen haberde, "Bazı İHA'lar, Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarına isabet etti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." ifadeleri yer aldı.

İran, 3 Mart'ta Umman'daki Dukm Ticaret Limanı'na düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğuna dair iddiaları da yalanlamıştı.

ABD-İsrail saldırılarına karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve bazı noktaları hedef almaya başlamıştı. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt gibi ülkelerdeki ABD'ye ait üsleri ile hedeflerine saldırılar gerçekleştirildiğini duyuran İran, Umman'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını ise yalanlamıştı.