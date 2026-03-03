Haberler

İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Genelkurmay Başkanlığı, Umman topraklarına yönelik saldırı düzenlendiği iddialarını reddetti. Dış politikada gerilim sürerken, İran ordusu hem Suudi Arabistan hem de ABD hedeflerine yönelik saldırı iddialarını yalanlıyor.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Umman topraklarına yönelik saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin dost ve komşu ülke Umman'ın topraklarına ve limanlarına herhangi bir askeri saldırıda bulunmadığını ifade etti.

Sabah saatlerinde Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na İHA ile saldırı düzenlenmiş, yakıt depolarından birinde hasar meydana gelmişti.

ABD-İsrail saldırılarında karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedefleri hedef almaya başlamıştı. İran ordusu ayrıca Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine saldırıyı da yalanlamıştı.

İran basını da Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yapılan saldırının İran tarafından değil, İsrail tarafından gerçekleştirildiğini yazmıştı.

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson da Suudi Arabistan ve Katar'da bombalı saldırılar planlayan Mossad ajanlarının yakalandığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler