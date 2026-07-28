İran: Umman’a Hürmüz’ün bir kısmının tamamen, diğerinin kısmen kontrolümüzde kalmasını önerdik

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Umman Sultanlığı ile Hürmüz Boğazı'yla ilgili müzakereler yürüttüklerini dile getiren Garibabadi, "Eğer Umman, İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki önerisini kabul etmezse, boğaz kapalı kalmaya devam edecek. Biz savaşın yeniden başlamasına hazırız." şeklinde konuştu.

Tahran'ın hiçbir şekilde boğazın güney güzergahını tanımadığına işaret eden İranlı yetkili şöyle devam etti:

"Bizim önerimiz, boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır. Bu senaryo kesindir ve İran başka hiçbir formülü kabul etmeyecektir. Umman ile bir uzlaşıya varamazsak, Hürmüz Boğazı konusundaki yolumuza devam edeceğiz. Uzlaşmaya varılsa bile boğaz hemen açılmayacak. Savaşın verdiği zararlar, ABD'nin mutabakatı ihlal etmesi gibi konular var. Nihai karar ülkedeki karar vericiler tarafından değerlendirilecektir."

"Son 15 gün içinde ABD ile müzakere talebinde bulunmadık"

Garibabadi, Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nın güney bölümündeki mayınları temizlemek için bir ülke getirmek istediğini ancak Tahran yönetiminin buna izin vermediğini belirtti.

Deniz ablukası ile İran'ı müzakereye zorlamanın sonuç vermeyeceğini ifade eden Garibabadi, uzun yıllardır çok ağır yaptırımlara maruz kalan İran'ın bu durumu yönetme konusunda tecrübeli olduğunu söyledi.

Garibabadi, "Son 15 gün içinde ABD ile müzakere talebinde bulunmadık. Amerikalılar, Umman aracılığıyla bize askeri operasyon düzenlemeyeceklerine dair mesaj iletti." dedi.

Tahran yönetiminin ABD ile müzakere için herhangi bir planının bulunmadığını belirten İranlı yetkili, şimdilik yalnızca Umman ile Boğaz hakkında görüşmeler yaptıklarını ve bunun neticesine göre ABD'yle görüşmelerin değerlendirileceğini dile getirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı politikası

Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliğinin bir parçası haline geldiğini ve bir savunma gücü oluşturduğunu dile getiren Garibabadi, "İran'ın politikası, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir zaman savaş öncesindeki durumuna dönmemesidir." dedi.

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini pekiştirmek için hiçbir adımdan, hatta savaşın yeniden başlamasından bile endişe duymadığını dile getiren İranlı yetkili, "Eğer Hürmüz Boğazı'nın güney güzergahını açmış olsaydık, Boğaz üzerinde artık hiçbir şekilde egemenlik tesis edemezdik." ifadelerini kullandı.

Boğazdan gelir elde etmenin Tahran'ın öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki hedeflerinin hem egemenlik uygulamak hem de gelir elde etmek olduğunu vurguladı.

Yeni bir savunma kapasitesi keşfettik"

Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalışan Avrupa savaş gemilerinin tümünün meşru hedef olacağını vurgulayan Garibabadi, "Biz, Hürmüz Boğazı adında yeni bir savunma kapasitesi keşfettik. Dünya şunu bilmelidir ki İran, savunma araçlarını artırıyor ve biz bu araçlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz." şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı'na uygulanacak düzenlemelerin, İran'ın güvenliği üzerinde uzun vadeli etkileri olacağına işaret eden Garibabadi, "Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemeler eski durumuna dönerse, savaştaki başarımız tamamlanmış olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA