İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Laricani'den Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı Açıklamasına Tepki: "Kaybolanlardan Biri Olmamak İçin Dikkatli Olun"

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ve İran'a yönelik sosyal medya paylaşımında, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar olduğundan 'yirmi kat daha şiddetli' şekilde vurulacak" ifadelerine tepki gösterdi. Laricani, "Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; aranızdaki en büyükler bile onu silemedi…Kaybolanlardan biri olmamak için dikkatli olun" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformundan İran ve Hürmüz Boğazına ilişkin dün yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar olduğundan 'yirmi kat daha şiddetli' şekilde vurulacak. Ayrıca, İran'ın bir ulus olarak tekrar kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca yok edilebilecek hedefleri de vuracağız. 'Ölüm, ateş ve öfke üzerlerine yağacak. Ama umuyorum ve dua ediyorum ki bu gerçekleşmesin."

Bu, ABD'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun şekilde kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım, bu jest büyük bir takdirle karşılanır. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim."

Bunun üzerine Laricani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; aranızdaki en büyükler bile onu silemedi…Kaybolanlardan biri olmamak için dikkatli olun" dedi.

Kaynak: ANKA