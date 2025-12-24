İran, UAEA Başkanı Grossi'yi "düşmanın planında rol almakla" suçladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bombalanan nükleer tesislerin denetlenmesini isteyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı (UAEA) Rafael Grossi'yi "düşmanın planında rol almakla" suçladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İslami, başkent Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UAEA Başkanı Grossi'nin İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili açıklamasına tepki gösteren İslami, "Bu açıklamalar, Grossi'nin düşmanın planında rol oynadığını göstermektedir." dedi.

İslami, UAEA gözetimi altındaki nükleer tesislere yönelik askeri saldırı meselesi sonuçlandırılmadıkça, bombalanan tesislerin yeniden denetlenmesi ve düşmanın operasyonunun tamamlanması amacını taşıyan siyasi ve psikolojik baskılar ile yersiz takiplerin kabul edilemeyeceğini ve bunlara yanıt verilmeyeceğini ifade etti.

İslami, şunları söyledi:

"Eğer UAEA, savaş ve askeri saldırıyı kabul ediyorsa, bunu bir karara bağlamalı ve 'evet, güvenceler altındaki nükleer tesislere saldırı yapılması uygundur' demelidir. Eğer uygun değilse, bunu kınamalıdır. Kınadıktan sonra da savaş sonrası koşulların ne olduğu açıklanmalıdır.

Eğer savaş sonrası koşullar yazılıysa Ajans bunu ilan etsin, ki biz de ona göre hareket edelim. Değilse, talebimiz şudur ve kendilerine de yazdık; Ajans'ın kayıt ve gözetimi altındaki bir nükleer tesise askeri saldırı yapılması halinde hangi adımların atılacağı tanımlanmalı, düzenlenmeli ve netleştirilmelidir."

İslami, ayrıca, dün gece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan toplantı ve orada dile getirilen hususlara işaret ederek, "Dünkü toplantıda sunulan rapor, bildiri ve dayanaklar tamamen gayri profesyonel ve hukuk dışıdır. 2231 sayılı kararın süresi dolmuştur. Hatta ondan yararlanmak isteselerdi bile, usullerine uymaları gerekirdi ki buna uyulmadı." dedi.

UAEA Başkanı Grossi, geçtiğimiz günlerde Rus RİA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, İran'ın sadece vurulmayan tesislere erişme izin verdiğini belirterek, denetimlerin yeniden başlamasını önemli ancak yetersiz olarak nitelendirmişti.

İran'ın, hasar gören tesislere denetçilerin girip giremeyeceğine tek taraflı olarak karar veremeyeceğini söyleyen Grossi, "Eğer 'güvenli değil ve denetçiler oraya gidemez' diyorlarsa, o zaman denetçilerin bunun gerçekten böyle olup olmadığını teyit etmelerine izin verilmelidir. Bu değerlendirmeyi Ajans yapmalıdır." diye konuşmuştu.

Grossi, ABD tarafından bombalanan Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 tesisin uranyumun zenginleştirilmesi açısından merkezi öneme sahip olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin bunlarla sınırlı olmadığını ifade etmişti.

?İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.