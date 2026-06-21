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İran: Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece müzakerelerin başlaması mümkün değil

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermediği sürece nihai anlaşma için müzakerelerin başlamayacağını açıkladı. Mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de yürütülen görüşmeler hakkında, "Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece nihai anlaşma için müzakerelerin başlaması mümkün değil." dedi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının mutabakat zaptının beş maddesinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirten Bekayi, "Mutabakat zaptının 13. maddesine göre, nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamasının, ABD'nin 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelere dayalı yükümlülüklerinin yerine getirilmesine bağlıdır. Özellikle 1. maddede belirtilen, Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona erdirilmesi hükmü uygulanmadığı sürece müzakerelerin başlaması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bekayi, ülkesinin, mutabakat zaptındaki taahhütlerinin hayata geçirilmesi hususunu ciddiyetle takip ettiğini hatırlatarak, İsviçre'deki görüşmelerin odak noktasının, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve İran'ın petrol ihracatı yapabilmesine ilişkin gerekli düzenlemeler olduğunu söyledi.

Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, İran müzakere heyetinin ilk olarak Pakistan ve Katarlı arabulucular ile bir araya geleceğini öğleden sonra da İran-ABD-Pakistan-Katar dörtlü toplantısının gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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