İran: Tebriz-Tahran demir yolu hattı bugün tekrar hizmete giriyor

İran Azerbaycan Bölgesi Demir Yolları Genel Müdürü Ali Rıza Süleymani, ABD ve İsrail'in saldırılarında hasar gören Tebriz-Tahran demir yolu hattının bugün tekrar hizmete gireceğini söyledi.

İran basınına göre Süleymani, saldırılarda zarar gören ve daha sonra onarılan demir yolu hatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Zencan ile Miyane arasında bulunan Eminabad Demir Yolu Köprüsü'ne 8 Nisan'da düzenlenen saldırıya işaret eden Süleymani, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarla birlikte söz konusu bu hat tekrar hizmete girdi. Ayrıca Miyane- Tebriz hattı da şu an için aktif ve bu hatta ilk tren dün hareket etti. Bugün ise Tebriz- Tahran hattı tekrar hizmete açılacak ve öğlen saatinde ilk tren hareketine başlayacak. Tebriz-Meşhed tren yolu hattı da hazır durumda."

Süleymani ayrıca Tahran-Tebriz-Van treninin de dün gece Tahran'dan Van'a hareket ettiğini ve trenin yeniden inşa edilen hatlardan geçtiğini belirtti.

İsrail ordu radyosu, İran'da 10 köprü ve demir yolunun hedef alındığı saldırılarla "İran'ın silah transfer kapasitesinin yok edilmesi ve ekonomisinin zayıflatılmasının amaçladığını" öne sürmüştü.

ABD-İsrail, Elburz ile Zencan arasındaki demir yolu hattı ile Tahran eyaletine bağlı Rey ilçesi ve Kum kenti yakınlarında bulunan köprülerden birine saldırı düzenlemişti.

Ayrıca İsfahan eyaletine bağlı Kaşan kentindeki bir demir yolu köprüsü de saldırıların hedefi olmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
