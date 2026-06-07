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İran basını: Tebriz'de İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü

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İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Olayla ilgili başka detay paylaşılmadı.

İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İsrail'e ait bir insansız hava aracı Tebriz semalarında düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Habere ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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