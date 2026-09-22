Haberler

İran, Tahran çıkışlı Bağdat ve Maskat uçuşlarını gece yarısından itibaren iptal edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü, Tahran-Bağdat ve Tahran-Maskat uçuşlarının gece yarısından itibaren iptal edileceğini söyledi. Bağdat ve Maskat havaalanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini, Bağdat uçuşlarının Necef'e yönlendirilmesi için görüşme yaptıklarını belirtti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, Tahran- Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşlarının bu gece yarısından itibaren iptal edileceğini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İhvan, Tahran çıkışlı uçuşlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yerel saat ile 24.00'dan itibaren Bağdat ve Maskat havaalanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini ve bu nedenle Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşlarının iptal edildiğini söyleyen İhvan, Bağdat'a giden uçuşların Necef havaalanına yönlendirilmesi için görüşme yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli

Parasını bekleyenler dikkat! Bu haberi okuyan e-Devlet'e akın ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor

Milyonları ilgilendiriyor! Metro ve tramvaylarda yeni dönem
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi fena karıştı
CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı

CHP Genel Merkezi’ne bu pankart asıldı! Verilen mesaj manidar
Samsun'da ağabeyine ateş açan şüpheli silahı kendi başına dayadı! 4 saatlik müzakereyle ikna edildi

Ağabeyine ateş açan adam silahı kendine çevirdi! 4 saat sürdü
Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Annesi 10 yıl önce aynı hastalığı atlatmıştı! Kanserle savaşan 14 yaşındaki Barış, hastanede yazdığı şiirleri kitaplaştırdı

Hastanede yazdığı şiirler kitap oldu! Annesi de aynı yoldan geçti