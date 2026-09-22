İran, Tahran çıkışlı Bağdat ve Maskat uçuşlarını gece yarısından itibaren iptal edecek

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İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Mecid İhvan, Tahran- Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşlarının bu gece yarısından itibaren iptal edileceğini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İhvan, Tahran çıkışlı uçuşlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yerel saat ile 24.00'dan itibaren Bağdat ve Maskat havaalanlarının İran uçuşlarını kabul etmeyeceğini ve bu nedenle Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşlarının iptal edildiğini söyleyen İhvan, Bağdat'a giden uçuşların Necef havaalanına yönlendirilmesi için görüşme yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA