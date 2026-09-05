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İran'dan ABD'ye sert uyarı: Daha şiddetli saldırılar gelecek

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İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, ABD'nin deniz ablukası ve saldırılarına devam etmesi halinde daha şiddetli saldırılarla karşılık vereceklerini duyurdu. Açıklama, İran'a ait bir petrol tankerinin füze saldırısına uğramasının ardından geldi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyardı.

İran devlet televizyonuna göre, Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

Zülfikari, "Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak." ifadesini kullandı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre İran'a ait bir petrol tankeri, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğramıştı.

Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verilmişti.???????

Kaynak: AA
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