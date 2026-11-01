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İran Savunma Bakanı Ahlaki, muharebe gücünü sınır olmaksızın artırdıklarını söyledi

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İran Savunma Bakanı Ahlaki, silahlı kuvvetlerin muharebe gücünü coğrafi sınır olmaksızın karşılık verebilmek için hızla artırdıklarını belirtti. Ahlaki, her türlü saldırıya kesin ve etkili cevap verileceğini, İran'ın tehditler karşısında gafil avlanmayacağını söyledi.

İran Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, İran lideri Mücteba Hamaney'in talimatları doğrultusunda, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin muharebe gücünü coğrafi sınır olmaksızın karşılık verebilmek için hızla artırdıklarını belirtti.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Ahlaki, ülkesinin askeri hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin akıllı muharebe gücünü artırma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Ahlaki, şunları kaydetti:

"Silahlı kuvvetlerimizin muharebe gücünü, coğrafi sınır olmaksızın karşılık verebilmek için hızla artırıyoruz. Ne gafil avlanacağız ne de durdurulacağız. Her türlü saldırıya uygun, kesin ve etkili bir cevap verilecek. İran tehditler karşısında gafil avlanmayacak, baskılar karşısında durmayacak ve ilim ile teknoloji alanında ilerleme yolunda başkalarının iradesine bağlı kalmayacak."

Kaynak: AA
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