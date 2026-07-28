Haberler

İran'dan Savunma Sanayinde 'Aktif' Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Savunma Bakan Vekili İbn'ül Rıza, savunma sanayi üretim hatlarının geçmişten daha aktif olduğunu belirterek, sanayiyi durdurabileceğini sananların farklı bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, ülkesinin savunma sanayi üretim hatlarının geçmiştekinden daha aktif olduğunu söyledi.

Fars haber Ajansı'na göre, İbn'ül Rıza, Savunma Bakanlığına bağlı Hava Sanayi Kurumunu ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

İranlı yetkili, "Savunma sanayi üretim hatları geçmiştekinden daha aktif. Savunma merkezlerini hedef alarak İran sanayisini durdurabileceklerini sananlar, bugün tamamen farklı bir gerçeklikle karşı karşıya." dedi.

Savunma sanayiinin silahlı kuvvetlerin harekat alanını her yenilikle birlikte genişletmesi ve daha dinamik hale getirmesi gerektiğini belirten İbn'ül Rıza, bunun komutanlara daha fazla operasyon seçeneği sunacağını ve inisiyatifin her zaman İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinde kalmasını sağlayacağını belirtti.

İbn'ül Rıza, bu hedefe ulaşmanın ancak yenilikçilik anlayışının güçlendirilmesi, karar alma cesaretinin artırılması, risklerin akıllıca yönetilmesi ve teknik kalite ile standartlara bağlı kalınmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

Hayko da sattı! Nasıl birisi olduğunu direkt itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu

Yangın çıkan tarlada tüyler ürperten manzara
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

Yunan askerinin ırkçılık itirafını duyan Akar komşuyu çok sert uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu

Ankara'da salgın paniği! Yavaş cephesi sessizliğini bozdu

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar