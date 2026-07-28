İran'dan Savunma Sanayinde 'Aktif' Vurgusu

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, ülkesinin savunma sanayi üretim hatlarının geçmiştekinden daha aktif olduğunu söyledi.

Fars haber Ajansı'na göre, İbn'ül Rıza, Savunma Bakanlığına bağlı Hava Sanayi Kurumunu ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

İranlı yetkili, "Savunma sanayi üretim hatları geçmiştekinden daha aktif. Savunma merkezlerini hedef alarak İran sanayisini durdurabileceklerini sananlar, bugün tamamen farklı bir gerçeklikle karşı karşıya." dedi.

Savunma sanayiinin silahlı kuvvetlerin harekat alanını her yenilikle birlikte genişletmesi ve daha dinamik hale getirmesi gerektiğini belirten İbn'ül Rıza, bunun komutanlara daha fazla operasyon seçeneği sunacağını ve inisiyatifin her zaman İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinde kalmasını sağlayacağını belirtti.

İbn'ül Rıza, bu hedefe ulaşmanın ancak yenilikçilik anlayışının güçlendirilmesi, karar alma cesaretinin artırılması, risklerin akıllıca yönetilmesi ve teknik kalite ile standartlara bağlı kalınmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Kaynak: AA