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İranlı komutan, savaş döneminde İHA üretimini üç katına çıkardıklarını açıkladı

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İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Rıza, savaş döneminde insansız hava aracı (İHA) üretimini üç katına çıkardıklarını ve modern teknoloji yatırımlarının savunma gücünün temel bileşeni olduğunu açıkladı.

İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza, ülkesinin savaş döneminde insansız hava aracı (İHA) üretimini üç katına çıkardığını söyledi.

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Rıza, Savunma Bakanlığı yetkilileri ile İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri arasında gerçekleştirilen ortak toplantıda konuştu.

Ülkesinin teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde savaş döneminde İHA üretimini üç katına çıkardığını belirten Rıza, "Son savaş, İran'ın modern teknolojilere yaptığı yatırımların ülkenin savunma gücünün en önemli bileşenleri olduğunu gösterdi." dedi.

Rıza, İran'ın, hem 12 günlük savaş sürecinde hem de son savaşta askeri ve psikolojik savaş teknolojileri ile karşı karşıya kaldığını hatta dünyanın önde gelen 150'den fazla teknoloji şirketinin ABD ve İsrail'in hizmetinde olduğunu söyleyerek, ülkesinin tüm bunlara rağmen iki savaşta da başarı sağladığını öne sürdü.

ABD ve İsrail'in tüm zayıf noktalarını tespit ettiklerini vurgulayan Rıza, İran Silahlı Kuvvetleri'nin "düşmana" ne zaman ve ne ölçüde baskı uygulayacağını bildiğini dile getirdi.

Tuğgeneral Rıza, ülkesinin tüm unsurlarıyla birlikte olası saldırı durumuna karşı hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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