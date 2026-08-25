İran: Savaşın Sonu Saldırganların Şartlarıyla Olmayacak

TAHRAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 24 Ağustos 2026.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi pazartesi günü başkent Tahran'da yaptığı açıklamada, savaşın "saldırgan" tarafların belirlediği koşullara göre sona ermesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bekayi, "Savaşı başlatan taraf kesinlikle biz olmadık, ancak savaşın sonunun saldırgan tarafların şartlarına dayanmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

İran'ın topraklarını savunma konusunda kararlı olduğunu belirten Bekayi, "saldırgan taraflarla uzlaşmayacaklarını" ve onların "aşırı taleplerine" boyun eğmeyeceklerini vurguladı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua