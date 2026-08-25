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İran: Savaşın Sonu Saldırganların Şartlarıyla Olmayacak

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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, savaşı başlatmadıklarını ancak sona ermesinin saldırgan tarafların koşullarına göre olmasına izin vermeyeceklerini, topraklarını savunmada kararlı olduklarını ve aşırı taleplere boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

TAHRAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 24 Ağustos 2026.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi pazartesi günü başkent Tahran'da yaptığı açıklamada, savaşın "saldırgan" tarafların belirlediği koşullara göre sona ermesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bekayi, "Savaşı başlatan taraf kesinlikle biz olmadık, ancak savaşın sonunun saldırgan tarafların şartlarına dayanmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

İran'ın topraklarını savunma konusunda kararlı olduğunu belirten Bekayi, "saldırgan taraflarla uzlaşmayacaklarını" ve onların "aşırı taleplerine" boyun eğmeyeceklerini vurguladı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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