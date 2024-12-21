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İran, Şam Büyükelçiliği Çalışanının Ölümünü Kınadı

İran, Şam Büyükelçiliği Çalışanının Ölümünü Kınadı
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İran Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki terör saldırısında hayatını kaybeden büyükelçilik çalışanı için başsağlığı dileyerek durumu şiddetle kınadı ve konuyu takip edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakalığı, 25 Aralık Pazar günü Şam Büyükelçiliği'ndeki yerel çalışanın terörist grupların aracına ateş etmesi sonucu ölmesini şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Dışişleri Bakanlığı, konuyu diplomatik ve uluslararası yollarla gerekli şekilde ve ciddi bir şekilde takip edecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Şam'da aracına düzenlenen terör saldırıları sonucu 25 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde hayatını kaybeden İran Şam Büyükelçiliği yerel çalışanı Seyed Davud Bitaraf için başsağlığı dileyerek taziye mesajı gönderdi. Bekayi, suç teşkil eden bu terör eylemini şiddetle kınadığını ifade etti.

Bekayi, Bitaraf'ın cenazesinin son günlerde bulunduğunu, kimliğinin tespit edilip ülkesine gönderildiğini belirterek, Suriye geçici hükümetinin bu cinayeti işleyenlerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılmasındaki sorumluluğuna dikkat çekti. Bekayi, "Dışişleri Bakanlığı, konuyu diplomatik ve uluslararası yollarla gerekli şekilde ve ciddi bir şekilde takip edecektir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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