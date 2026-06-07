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İranlı yetkiliden, "Filistin ve Lübnan'daki saldırılar ile ABD'nin ateşkes ihlallerine karşılık veriyoruz" açıklaması

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, İsrail'e yönelik füze saldırılarının, ABD'nin Basra Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve İsrail'in Filistin ile Lübnan'a saldırılarına karşılık olduğunu açıkladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e saldırıların, ABD'nin Basra Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, İran'ın İsrail'e karşı füze saldırılarının ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yayımladı.

Azizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Fars (Basra) Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlar, sizin sadece güç ve kuvvet dilini anladığınızı gösteriyor. Bu nedenle, Direniş Cephesi de size aynı dille hitap edecektir."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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