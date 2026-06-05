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İran, Rusya ve Çin'in BM temsilcileri, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

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İran, Rusya ve Çin'in BM Viyana Ofisi nezdindeki daimi temsilcileri, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya gelerek yaklaşan yönetim kurulu toplantısının gündemini görüştü. Toplantıda NPT ve İran'la ilgili BMGK kararları ele alınacak.

İran, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki daimi temsilcilerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüştüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, Rusya ve Çin'in temsilcileri, sırasıyla Rıza Necefi, Li Song, Mihail Ulyanov, Ajansın yaklaşan yönetim kurulu toplantısının gündemini görüşmek üzere Viyana'da UAEA Başkanı Grossi ile ortak toplantı gerçekleştirdi.

Haberde, İran, Rusya ve Çin'in temsilcilerinin yönetim kurulu toplantısında gündeme gelmesi beklenen konuları gözden geçirdiği aktarıldı.

UAEA Yönetim Kurulu toplantısının 8 Haziran'da yapılması planlanıyor. UAEA'dan yapılan açıklamaya göre, toplantının gündeminde Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve İran'la ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları konusu yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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