Haberler

İran basını: Mutabakat zaptında petrol yaptırımlarının müzakere süresince askıya alınmasına dair madde olabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptında petrol yaptırımlarının geçici olarak askıya alınması, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi ve ABD askeri güçlerinin geri çekilmesi gibi maddelerin yer alabileceğini duyurdu.

İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımların, müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınabileceği ve bu düzenlemenin olası bir mutabakat zaptında yer alabileceği belirtildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin detayları paylaştı.

Haberde, söz konusu mutabakat zaptında İran'a yönelik petrol yaptırımlarının petrokimya ürünlerini de kapsayacak şekilde müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasına dair bir maddenin bulunabileceği ifade edildi.

Ayrıca metinde, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesine ilişkin detayların yer aldığı ve bu kapsamda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı belirtildi.

İran yakınlarında bulunan ABD askeri güçlerinin geri çekilmesi konusunun da mutabakat zaptının bir parçası olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete dilekçe verdi: Genel merkezin teslimini talep ederiz

Kılıçdaroğlu'nun avukatı harekete geçti! Emniyete ikinci dilekçe
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu